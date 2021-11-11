Стало известно о вывозе краснокнижных растений из России в Китай

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова, выступая в Совете Федерации, прокомментировала тему вывоза ценных краснокнижных растений из России в Китай. По ее словам, нельзя ставить под угрозу биоразнообразие страны. Об этом написало РИА «Новости».

«Сейчас давайте четко скажем — „большой китайский брат“ у нас просто пылесосит все, что только можно добыть», — процитировал сайт «Русская планета» слова Радионовой.

На заседании Совфеда внесли предложение ввести уголовную ответственность за нанесение ущерба краснокнижным растениям. Оказалось, что по частоте запросов эта тема является второй после вопросов о доступе к водным объектам.

Радионова добавила, что растения, произрастающие на территории России, являются ее «большим богатством». Она полностью поддержала идею привлекать к уголовной ответственности тех, кто занимается их вывозом из страны.