Стало известно, когда в Башкирии ляжет снег

По данным синоптиков, сейчас в республике осенняя оттепель. Днем температура держится выше нуля.

К концу неделю обещают похолодания и дожди. К 10 ноября ожидают установление снежного покрова.

Также в Центральную Россию на следующей неделе придет резкое похолодание. Ночью температура понизится на 7-8 градусов, а днем— на 4-6. Однако снега пока не ожидается. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.