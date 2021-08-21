Стало известно, когда пройдет смог в Екатеринбурге

Глава Министерства общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев прокомментировал ситуацию с лесными пожарами в Екатеринбурге. По его словам, в скором времени густой дым над городом развеется, сообщило издание е1.ru.

Чиновник уточнил, что в город были направлены специалисты для замеров вредных веществ. Повышенных показателей нигде не обнаружилось. Кроме того, к 11:00 ожидается ветер — и дым растает.

Кудрявцев добавил, что ситуацию нельзя назвать критичной, но неудобства для местных жителей есть. В пригороде сейчас 18 лесных пожаров, 13 из них уже локализовали.

На прошлой неделе ситуация была значительно хуже — тогда возгорания были в 40 точках. Тогда эвакуировали целый санаторий в районе озера Глухого. Отдыхающие и персонал смогут вернуться туда, когда опасность устранят.

«Массовых обращений в больницы из-за смога мы пока не наблюдаем, но допускаю, что люди могут себя плохо чувствовать, особенно те, кто страдает астмой», — пояснил Кудрявцев.