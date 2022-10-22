Стало известно, где в России можно увидеть солнечное затмение 25 октября | 360°

Экология 22 октября 2022, 10:51 Стало известно, где в России можно увидеть солнечное затмение 25 октября Солнечное затмение над территорией России состоится 25 октября

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Этой осенью россияне смогут увидеть только частное солнечное затмение. Понаблюдать за астрономическим явлением можно будет 25 октября. Об этом сообщили авторы издания «Говорит Москва».

По их данным, увидеть солнечное затмение смогут лишь жители крупных городов России.

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Частный формат астрономического явления предполагает, что Луна закроет лишь фрагмент Солнца. Почти полностью солнечное затмение могут увидеть жители Нижневартовска и Сургута.

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В столице России пик явления прогнозируется на 13:38 по местному времени. По Данным издания, в это время Солнце будет располагаться на высоте около 20 градусов над горизонтом.

Также за затмением можно будет понаблюдать с территории Крыма. Там явление ожидают с 13:49 по московскому времени.

Авторы издания привели рекомендации астрономов. Ученые советуют учесть силу света и бликов от Солнца. Поэтому наблюдать за затмением надо лишь через защитные очки с затемнением. Запрещено использовать иные средства наблюдения без специальных фильтров.