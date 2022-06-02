Стали известны перспективные площадки для создания экотехнопарка в Нижнем Новгороде

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев ознакомился с работой предприятий по переработке отходов в Нижегородской области и осмотрел возможные для строительства экотехнопарка площадки. В рамках конференции Цифровая индустрия промышленной России (ЦИПР) делегация РЭО осмотрела площадку «Заря» и технопарк «Реал-Инвест». Во время рабочей встречи Денис Буцаев и губернатор Глеб Никитин обсудили создание экотехнопарка в Нижегородской области.

«Сегодня мы осмотрели перспективные площадки для строительства экотехнопарка в Нижегородской области в рамках „Экономики замкнутого цикла“, а также ознакомились с производствами в промышленной зоне завода „Заря“ в Дзержинске и технопарка „Реал-Инвест“. На встрече с губернатором Глебом Никитиным обсудили этапы создания экотехнопарка, а именно выбор площадки, создание дорожной инфраструктуры, подъездов к объекту и порядок финансирования. Всего планируется построить восемь таких экотехнопарков в российских регионах до 2024 года. Они обеспечат вовлечение в хозяйственный оборот 1,1 млн тонн вторичных ресурсов ежегодно. До 2025 года на строительство экотехнопарков в рамках проекта направят 10 миллиардов рублей», — отметил Денис Буцаев.

Экотехнопарк расположится на территории более восьми гектаров. Правительство Нижегородской области предложило такие площадки для его размещения, как промышленная зона завода «Заря», площадка ООО «Технопарк Реал Инвест».

Площадка завода «Заря» обеспечена необходимой инженерной инфраструктурой, мощностями по энергоснабжению, водоснабжению, газоснабжению. Часть точек подключения к централизованным сетям расположена на границе земельного участка, что минимизирует траты на технологическое присоединение. Готовность о размещении производств на территории промышленной площадки выразили предприятия по утилизации отходов резинотехнических изделий, полимеров и производству продукции из вторичного сырья для дорожной и строительной отраслей.

Территория площадки ООО «ТЕХНОПАРК Реал-Инвест» обеспечена транспортной инфраструктурой (автомобильная дорога, железнодорожная ветка, 8 километров до речного порта). Территория технопака обеспечена электроэнергией, сетями водоснабжения и водоотведения. Для размещения экопромышленного парка предложен земельный участок площадью восемь гектаров, собственник земельного участка ООО «ТЕХНОПАРК Реал-Инвест» готов безвозмездно передать земельный участок в собственность дочернего общества ППК РЭО.

На территории промышленной площадки в настоящий момент расположены собственный энергоцентр, завод по переработке ПЭТ-тары в ПЭТ-флэксу, два завода по утилизации дымогарных газов, производству углекислоты и сухого льда, производство контейнеровозов газовозов и полуприцепов, цех металлообработки — производство газгольдеров.