Стали известны критерии отбора мусорных проектов для инвестиций

РЭО рассказал о критериях отбора концессионных проектов и презентовал старт программы поддержки — предоставление льготного финансирования проектов через механизм облигационного займа.

Онлайн-эфир «Концессия как эффективный механизм привлечения финансирования в проекты ТКО» прошла 8 июля на платформе «Росинфра». В ней приняли участие представители Российского экологического оператора, Национального Центра ГЧП, органов власти и институтов развития регионов, инвесторы.

«Одной из главных задач РЭО является создание инвестиционных инструментов и механизмов экономического стимулирования, которые позволяют привлечь максимальный объем частных инвестиций в отрасль обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Мы считаем, что концессия — наиболее выгодный и защищенный с точки зрения рисков механизм, в нем меньше всего рисков как для инвесторов-концессионеров, так и для ППК РЭО, как финансирующие организации, а также для приобретателей наших облигаций. Принимая участие в концессионных соглашениях с регионами мы финансируем создание объекта, который переходит в собственность субъекта РФ и начинает эксплуатироваться в стандартном режиме в рамках установленного тарифа. И первые концессионные сделки, которые мы планируем реализовать в ближайшие два года, оцениваются более чем в 100 млрд рублей», — сказал генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Сочетание механизмов государственно-частного партнерства и льготных облигационных займов РЭО позволит более эффективно запускать проекты в сфере обращения с ТКО. К такому выводу пришли участники онлайн-эфира, организованного Национальным Центром ГЧП и ППК «Российский экологический оператор» на платформе «Росинфра».

Исходя из задачи, поставленной главой государства, по достижению 100% сортировки отходов и снижению на 50% размещения их на полигонах к 2030 году, только в ближайшие два года в стране необходимо создать около 850 объектов обращения с ТКО общей стоимостью 450 млрд руб. «Очевидно, что только за счет бюджетных средств это сделать невозможно. Поэтому мы должны активно привлекать частные средства в отрасль», — отметила модератор дискуссии, руководитель департамента ГЧП ППК РЭО Александра Голованова.

На текущий момент, по данным платформы «Росинфра», в России реализуется 84 ГЧП-проекта в сфере обращения с ТКО с общим объемом инвестиций 74 млрд руб., из которых 86% — средства. На рассмотрении в разных субъектах, по данным РЭО, находится еще более 80 концессионных инициатив, в ближайшее время будут запущены три конкурсные процедуры.

Чтобы поддержать инвестиции в отрасль, РЭО разработало механизм зеленых облигаций, с помощью которых может быть профинансировано до 95% стоимости проекта. На текущий момент зарегистрирован выпуск на 100 млрд руб.

«Мы рассматриваем механизм концессии для себя как базовый, потому что четко понимаем, что он позволяет соблюсти баланс интересов инвестора, публичной стороны и финансирующей организации. <…> Сейчас у нас большой пайплайн проектов, мы оказываем регионам не только методологическую поддержку, но и выполняем часть работы по расчетам параметров», — сообщил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию ППК РЭО Сергей Королев.

По его словам, в 2022–2024 годах РЭО рассматривает финансирование более 50 концессионных проектов более чем на 100 млрд руб., объем поддержки составит более 90 млрд руб. «Мы открыты для сотрудничества, считаем, что облигации станут одним из эффективных инструментов отрасли и позволят нам достичь поставленных задач», — подчеркнул Королев и уточнил, что теперь регионы должны активно включаться в процесс работы.

РЭО и Национальный Центр ГЧП со своей стороны оказывают ряду регионов методологическую и экспертную поддержку в процессе подготовки инициатив.

Управляющий директор по юридическому сопровождению Национального Центра ГЧП Анна Батуева подробнее остановилась на основных юридических вопросах, которые возникают у участников, и путях их решения. В их числе — отсутствие специальной процедуры выдачи и рассмотрение долгосрочных параметров тарифного регулирования.

По ее словам, субъекты должны четко прописывать эту процедуру, чтобы у регулятора не возникало вопросов. Также в числе насущных вопросов — удорожание проекта после прохождения госэкспертизы проектной документации. Анна Батуева предлагает несколько вариантов решения — изменение текста соглашения и согласование его с ФАС, что возможно только в ряде случаев, либо изначально более тщательно проработать текст соглашения, установив диапазон для финансовых условий.

Несмотря на сложности структурирования проектов на принципах государственно-частного партнерства, ряд регионов уже на практике подтвердил преимущества использования этого механизма для реализации инициатив. Так, по словам заместителя губернатора Югры Романа Генкеля, в ХМАО реализуется уже ряд концессий по созданию комплексов в различных районах. В числе положительных сторон концессии он отметил комплексный подход к реализации проекта, большую гибкость, возможность предусмотреть все условия и порядок их изменения, привлекать «зеленые» облигации.

Генеральный директор Корпорации развития Магаданской области Денис Морозов рассказал о проекте создания межмуниципального комплекса, который вошел в число пилотных на получение финансирования РЭО через механизм облигаций. В этом году ожидается финансовое закрытие по проекту.

Несмотря на значительную поддержку рынка, бизнес отмечает ряд барьеров и проблем, влияющих на запуск и реализацию проектов в сфере ТКО. В их числе — сложности с поставками импортного оборудования и поиск альтернативных аналогов, рост ставок по заемному финансированию, невозможность согласования повышения тарифов для населения, неопределенность источника финансирования рекультивации объектов и другие.

Также одной из насущных проблем, по мнению старшего управляющего директора Национального Центра ГЧП Максима Ткаченко, остается межведомственное взаимодействие и единство процессов, отсутствие налаженной системы которых негативно влияет на запуск проектов.

«На практике лишь 15-20% инициатив доходит до стадии коммерческого закрытия. Амбициозные задачи по наращиванию портфеля проектов в короткий срок часто упираются в неповоротливость взаимодействия разных ведомств. Эту проблему мы пытаемся решить с помощью цифровых инструментов — платформы „Росинфра“. РЭО согласился поучаствовать в ее решении в сфере ТКО. Уже 15 регионов дали согласие начать работу с проектами на платформе», — сообщил Ткаченко. Эксперт подробно остановился на основных инструментах «Росинфры» и пригласил участников рынка пользоваться ими в работе.