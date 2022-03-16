Стали известны детали деловой программы международной выставки Wasma

C 21 по 23 марта в Москве состоится международная выставка оборудования для обращения с отходами Wasma. ППК «Российский экологический оператор» выступит в качестве соорганизатора выставки Wasma 2022. В рамках деловой программы мероприятия участники обсудят перспективы развития экономики замкнутого цикла в России, инвестиционную привлекательность отрасли, а также перспективы импортозамещения. Ожидается участие ключевых фигур сферы обращения с отходами в РФ и представителей зарубежных компаний.

Выставка Wasma станет первым в 2022 году значимым отраслевым мероприятием для специалистов, отвечающих за выбор техники и оборудования для утилизации отходов и очистки сточных вод, указывают организаторы мероприятия. На площадке ЦВК «Экспоцентр» в Москве развернут обширную экспозицию современного оборудования и техники, а также запустят масштабную конференционную программу с участием первых лиц сферы обращения с отходами в России.

Выставочная экспозиция будет представлена более чем 60 производителями и поставщиками из семи стран: Австрии, Швеции, Нидерландов, Турции, Эстонии, Республики Беларусь и России. Среди участников Wasma 2022 такие компании, как «Экоросстрой», «Экомтех», Presona, Hydrig, «КОММАШ — ГРАЗ», «Инсипром», «Нанотех», Disan, «МАЗ», «Москоммаш», «Ай-Пласт», «Торг-Комс» и другие.

В этом году на выставке развернут более масштабную программу деловых мероприятий, которую будет отличать высокий уровень спикеров. На двух специально оборудованных площадках состоятся Международный конгресс экологических технологий и Конференция «Очистка промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод». В рамках мероприятий деловой программы запланировано участие ключевых фигур сферы обращения с отходами в России, представителей международных организаций, руководителей ведущих отечественных и зарубежных компаний.

В повестке деловой программы — такие актуальные для отрасли темы, как перспективы развития экономики замкнутого цикла в России, инвестиционная привлекательность отрасли, создание современных объектов инфраструктуры по обращению с ТКО и перспективы импортозамещения, цифровизация, расширенная ответственность производителей (РОП).

Даты проведения: 21 — 23 марта 2022 года.

Место проведения: Москва, ЦВК «Экспоцентр», Павильон № 3.

Для бесплатного посещения выставки и мероприятий деловой программы необходимо получить электронный билет, используя промокод REO22. Подробнее о выставке — читайте на сайте.