США вернулись к Парижскому соглашению по климату через месяц после выхода

Энтони Блинкен заявил, что США возвращаются к Парижскому соглашению по климату. Месяц назад они вышли из него по инициативе Трампа.

Президент Джо Байден подписал соответствующий документ в свой первый же день в должности 20 января, говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена на сайте Госдепа, сообщило РИА «Новости».

Из заявления Блинкена следует, что Вашингтон будет поднимать вопросы состояния климата на всех уровнях.

«Реагировать на реальные угрозы, исходящие от изменения климата, и прислушиваться к нашим ученым — это находится в центре приоритетов нашей внутренней и внешней политики», — считает он.

Это необходимо в вопросах национальной безопасности, миграции, глобального здоравоохранения, а также в экономической дипломатии и торговых переговорах, подытожил госсекретарь.

Парижское соглашение по климату — первый климатический документ, который подписали более 190 государств в декабре 2015 года. Оно определяет общий план действий по работе с глобальным потеплением. Все страны должны сократить выбросы. США при Дональде Трампе вышли из соглашения, однако Байден в первый же день президентства подписал указ о возвращении.