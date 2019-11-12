США пообещали масштабные разрушения из-за ураганов

Ураганы могут стать причиной значительных разрушений на территории Соединенных Штатов — на восточном и западном побережье. Их сила растет из-за изменений климата.

Специалисты из Копенгагенского университета провели исследование, в ходе которого проанализировали разрушительную силу бурь. Их выводы опубликовал портал EurekAlert!. Ученые анализировали период начав с 1990 года. С этого периода ураганы стали более сильными. Самые мощные, как выяснилось, сейчас появляются трижды чаще, чем в начале XX века.

Силу ураганов рассчитывали, основываясь на разрушительных последствиях. Кроме того, учитывались рост благосостояния, инфляция, стоимость инфраструктуры, увеличение плотности населения.

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Чтобы нормализовать финансовые потери как от недавних, так и произошедших в далеком прошлом ураганов, специалисты использовали показатель площади полного уничтожения. Она стала эквивалентом экономического ущерба.

Исследователи установили, что разрушительная сила ураганов растет из-за изменений климата и едва ли как-то связана с социально-экономическими факторами.

Наибольшая опасность грозит восточному и западному побережью Соединенных Штатов. Подобное соответствует климатическим моделям, но в будущем угроза лишь усилится.