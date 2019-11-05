США подали документы на выход из Парижского соглашения по климату

Майк Помпео, госсекретарь США, подтвердил подачу документов о выходе из Соглашения. Он указал, что «Соединенные Штаты сократили выбросы углекислого газа в последние годы, даже несмотря на то, что они увеличили производство энергии».

Сообщается, что после завершения выхода из пакта США станет единственным не входящим в соглашение государством с развитой нефте- и газодобычей.

Члены Евросоюза не оставили начало процедуры выхода без внимания.

«Выход Соединенных Штатов из Парижского соглашения означает, что остальные из нас должны еще больше расширить наше сотрудничество», — прокомментировала событие глава министерства окружающей среды и климата Финляндии Криста Микконен.

Кроме того, в ЕС заявили, что работа по снижению влияния выбросов углекислого газа продолжится с руководством отдельных штатов и организациями в США.