  • США подали документы на выход из Парижского соглашения по климату

    05 ноября 2019, 16:20

    Ирина Нагайникова

    Администрация президента США Дональда Трампа начала процесс выхода Соединенных Штатов из Парижского соглашения по борьбе с изменением климата, сообщило ИА RNS со ссылкой на Reuters.

    Майк Помпео, госсекретарь США, подтвердил подачу документов о выходе из Соглашения. Он указал, что «Соединенные Штаты сократили выбросы углекислого газа в последние годы, даже несмотря на то, что они увеличили производство энергии».

    Сообщается, что после завершения выхода из пакта США станет единственным не входящим в соглашение государством с развитой нефте- и газодобычей.

    Члены Евросоюза не оставили начало процедуры выхода без внимания.

    «Выход Соединенных Штатов из Парижского соглашения означает, что остальные из нас должны еще больше расширить наше сотрудничество», — прокомментировала событие глава министерства окружающей среды и климата Финляндии Криста Микконен.

    Кроме того, в ЕС заявили, что работа по снижению влияния выбросов углекислого газа продолжится с руководством отдельных штатов и организациями в США.