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    04 ноября 2020, 04:06

    США официально вышли из Парижского соглашения по климату

    Кирилл Фролов

    Соединенные Штаты завершили выход из Парижского соглашения по климату. Это произошло через год после подачи официального уведомления.
    США официально вышли из Парижского соглашения по климату

    О намерении отказаться от договора президент США Дональд Трамп заявлял еще в 2017 году. Официальное уведомление подали в 2019-м.

    Соглашение было заключено в 2015 году для борьбы с глобальным потеплением. Эта рамочная конвенция ООН заменила собой Киотский протокол. Страны-участницы Парижского соглашения взяли на себя обязательства сократить выбросы парниковых газов, введя специальный налог с предприятий — «углеродный сбор». Также подписанты договорились выделить в 2020 году 100 миллиардов долларов развивающимся странам на решение экологических проблем.

    По количеству выбросов углекислого газа абсолютное лидерство удерживает Китай — 27,8% от общемирового объема в 2018 году. На втором месте США — 15,2%. Далее идут Индия (7,3%), Россия (4,6%) и Япония (3,4%).

    США стали первым государством, покидающим Парижское соглашение по климату. Всего его подписали 189 государств.

    Соперник действующего президента США на выборах Джо Байден пообещал в случае избрания вернуться к исполнению климатического соглашения. А также вкладывать средства в зеленую энергетику.