США официально вышли из Парижского соглашения по климату

Соединенные Штаты завершили выход из Парижского соглашения по климату. Это произошло через год после подачи официального уведомления.

О намерении отказаться от договора президент США Дональд Трамп заявлял еще в 2017 году. Официальное уведомление подали в 2019-м.

Соглашение было заключено в 2015 году для борьбы с глобальным потеплением. Эта рамочная конвенция ООН заменила собой Киотский протокол. Страны-участницы Парижского соглашения взяли на себя обязательства сократить выбросы парниковых газов, введя специальный налог с предприятий — «углеродный сбор». Также подписанты договорились выделить в 2020 году 100 миллиардов долларов развивающимся странам на решение экологических проблем.

По количеству выбросов углекислого газа абсолютное лидерство удерживает Китай — 27,8% от общемирового объема в 2018 году. На втором месте США — 15,2%. Далее идут Индия (7,3%), Россия (4,6%) и Япония (3,4%).

США стали первым государством, покидающим Парижское соглашение по климату. Всего его подписали 189 государств.

Соперник действующего президента США на выборах Джо Байден пообещал в случае избрания вернуться к исполнению климатического соглашения. А также вкладывать средства в зеленую энергетику.