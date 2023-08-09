Экология 09 августа 2023, 13:47 Сроки подачи данных о мусорных площадках в систему учета отходов сдвинули на 3 месяца РЭО

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Информацию в федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО) будут вносить муниципалитеты, а не региональные департаменты. Также сдвигаются сроки подачи — с сентября на декабрь 2023 года.

«С целью более оптимального распределения нагрузки на поставщиков информации и более точного и оперативного ее получения был принят приказ, по которому сменились ответственные за информацию и сам состав данных. Если раньше региональные департаменты, сами субъекты РФ отвечали за подачу данных, теперь этим будут заниматься муниципалитеты. Например, администрация города, которая отвечает за создание и расположение контейнерных площадок, будет сообщать, сколько установлено площадок накопления ТКО в городе», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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В Минюсте России зарегистрирован приказ № 345, который вносит изменения в ранее принятый приказ Минприроды России от 26 декабря 2022 года № 919 о составе, сроках и периодичности размещения информации в ФГИС УТКО.

«Приказ № 345 направлен на снижение нагрузки на поставщиков информации, в том числе за счет сокращения состава сведений, уточнения перечня данных, передаваемых из региональных государственных информационных систем», — отметил директор по нормотворческой деятельности и корпоративным вопросам РЭО Георгий Петришин.

Приказом предусмотрено, что размещать данные во ФГИС УТКО будут органы исполнительной власти субъектов РФ, местного самоуправления, операторы по обращению с ТКО, региональные операторы, РЭО. К размещаемым данным относится информация об источниках образования и местах накопления ТКО, объектах обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО, балансах количественных характеристик образования, утилизации, обезвреживания, захоронения ТКО, нормативах накопления ТКО, предельных тарифах в области обращения с ТКО и другие.

«Создание ФГИС УТКО позволит обеспечить участников отрасли актуальной и полной информацией о текущем состоянии процессов обращения с ТКО, а также обеспечить поддержку процессов планирования развития отрасли обращения с ТКО. Приказ закрепляет ответственность предоставления данных за участниками отрасли, для обеспечения максимального качества и непротиворечивости данных в системе», — сказал заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

При этом приказом № 345 продлеваются сроки размещения сведений, такая информация должна быть внесена во ФГИС УТКО с 1 по 31 декабря 2023 года. Ранее этот срок был с 1 по 30 сентября.