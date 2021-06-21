Срок службы техники в России продлят

Чтобы количество электронных отходов не росло, люди не должны покупать новые устройства в случае поломки отдельных элементов. Поэтому необходимо прописать для каждого гаджета минимальные сроки выпуска запасных частей. Такое мнение высказал министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

Он рассказал «Парламентской газете», что ежегодное в России образуется около двух миллионов тонн электронных отходов. Это не самый большой показатель в мире. Например, в Азии — 24,9 миллиона тонн электронного мусора в год.

«Но проблема будет расти, если ее не решать. При этом электронный мусор — это 2% всех отходов в мире, но 70 % опасности», — заявил министр.

По его словам, решить проблему можно за счет продления срока службы техники.

«Мы предлагаем разработать конкретный перечень товаров и для каждого прописать срок выпуска запасных частей. Обратились к вице-премьеру Виктории Абрамченко с таким предложением, она нас поддержала, дано соответствующее поручение Минэкономразвития и Минпромторгу России», — отметил Козлов.

С одной стороны, при таком подходе люди будут выбирать качественный товар и не думать о том, что вскоре из-за поломки нужно будет его менять. С другой стороны, при продлении сроков работы гаджета, удастся сократить объемы электронного мусора.

Соответствующая норма о «праве на ремонт» начала действовать в Евросоюзе в 2021 году. Производителей телевизоров, стиральных машин, холодильников и фенов обязали выпускать детали для ремонта вещи в течение 10 лет с того момента, как начались продажи этого товары. В планах — распространить это правило на ноутбуки и смартфоны.