Экология 03 марта 2023, 15:43 Срок накопления отходов могут увеличить до 2 лет на труднодоступных территориях

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Предложения также коснулись раздельного накопления и создания объектов утилизации отходов.

Российский экологический оператор поддержал инициативу депутатов Якутии внести изменения в законодательство для развития отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на труднодоступных территориях. Совещания в Государственной Думе и Совете Федерации прошли с участием РЭО 2 марта 2023 года. Депутаты предложили увеличить срок накопления отходов на таких территориях с 11 до 12-24 месяцев, в течение этого времени отходы будут храниться на мусороперегрузочных станциях, затем будут направлены на утилизацию. Предложения также коснулись раздельного накопления и создания объектов утилизации отходов.

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«Обсудили с парламентариями вопросы обращения с отходами на труднодоступных и малонаселенных территориях, в том числе в условиях Крайнего Севера. Создание инфраструктуры по обращению с ТКО непосредственно на таких территориях зачастую неэффективно и дорогостояще. Это связано с малыми объемами образования отходов и спецификой геоклиматических условий. От самих регионов поступил запрос решения данного вопроса, и на площадке Госдумы и Совета Федерации с участием представителей РЭО прошли обсуждения возможных изменений в действующее законодательство. Законопроект планируется к рассмотрению в первом чтении в весеннюю сессию 2023 года», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В ходе проработки законодательной инициативы были сделаны выводы о необходимости:

— изменения максимального срока накопления отходов на труднодоступных территориях (вместо 11 месяцев рассматриваются 12, 13 и 24 месяцев);

— обязательного выделения из ТКО органической части и вторичных ресурсов посредством раздельного накопления или мобильных сортировок;

— предоставления возможности обезвреживания и утилизации ТКО на труднодоступных территориях, без заключения договора с региональным оператором по обращению с ТКО.

Кроме того, было предложено наделить регионы полномочиями по утверждению перечня труднодоступных территорий с учетом критериев, устанавливаемых в законе (отсутствие круглогодичного автомобильного и водного сообщения), а также по установлению особенностей обращения с ТКО на таких территориях. Зачастую функции по сбору и транспортированию ТКО от потребителей до перегрузочных станций в таких населенных пунктах берут на себя органы местного самоуправления.

Также обсуждались варианты технологических решений для труднодоступных территорий, в том числе обустройство перегрузочных станций с площадками временного накопления, использование мобильных компостеров и инсинераторов, установок по пиролизу.

Кроме того, регионами и региональными операторами поднимались вопросы необходимости уточнения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в части процедуры проведения санитарной оценки температурного режима и определения малонаселенных пунктов для изменения периодичности вывоза ТКО с контейнерных площадок.

«Проблема таких территорий заключается в отсутствии круглогодичного транспортного сообщения, то есть добраться до отдельных населенных пунктов, расположенных в том числе на островах, возможно только в дни, когда открыта навигация (автозимники, переправы, авиасообщение), что случается один раз в год и реже. При такой специфике обеспечить вывоз ТКО в сроки, установленные санитарным и экологическим законодательством невозможно», — отметил директор по нормотворческой деятельности и корпоративным вопросам РЭО Георгий Петришин.

С инициативой решения указанных проблем выступило Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). Необходимость урегулирования вопросов обращения с ТКО на труднодоступных и малонаселенных территориях поддержали и другие субъекты Российской Федерации (Ненецкий автономный округ, Архангельская и Томская области и др.).