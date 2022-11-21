Экология 21 ноября 2022, 09:14 Срок амортизации мусоровозов сократят до 7 лет

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Регоператоры получат возможность своевременно обновлять мусоровозы, потребители услуги – ритмичный вывоз отходов в соответствии с графиками.

Нормативные изменения, которые сократят максимальный срок полезного использования мусоровозов с 10 до 7 лет, подготовлены в Правительстве. Это позволит в более ускоренном темпе заменять старую технику на новую и сэкономить средства на ремонте.

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«Правительство всегда оперативно реагирует на запросы отрасли обращения с отходами. В качестве новой меры поддержки подготовили нормативные изменения о сокращении срока амортизации техники. Это позволит оперативно закупать новые мусоровозы и сократить расходы на их эксплуатацию, а самое главное – продолжать качественно оказывать услуги гражданам», - сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Реальный срок жизни мусоровоза при интенсивной эксплуатации и влиянии агрессивной среды значительно меньше и составляет не более 7 лет, а местами и вовсе 3 года, с учетом дорог, например, в сельской местности. Техника изнашивается, с каждым годом все больше средств уходит на ремонт или замену деталей. Увеличиваются простои техники в ремонте, что требует содержания резервного парка транспортных средств. В какой-то момент расходы на постоянный ремонт начинают превышать расходы на покупку нового транспорта.

«Транспортирование отходов процесс непрерывный. Это тысячи километров за короткий промежуток времени. При движении в сторону контейнерных площадок по нашим дорогам, большая часть которых не асфальтирована, например, в деревнях и селах, мусоровоз в реальности изнашивается вообще за три года. Остальное время - это постоянный ремонт. Расходы на постоянный ремонт в какой-то момент начинают превышать расходы на покупку нового транспорта. Постановление направлено на сокращение таких расходов. Вместо того, чтобы постоянно ремонтировать мусоровозы, утратившие полезные свойства, организация сможет закупить новые не дожидаясь 10-летнего износа техники. Поэтому экономия будет существенная», - рассказал глава РЭО Денис Буцаев.

Принятие данного проекта постановления Правительства об изменении амортизационной группы, к которой относятся мусоровозы, является очень актуальным для региональных операторов по обращению с ТКО, осуществляющих транспортирование отходов собственными силами, считает директор департамента экономики и тарифного регулирования «Хартии» Татьяна Крапивина.

«Обращение с ТКО — это услуга, которая оказывается потребителям круглый год в ежедневном режиме, в любую погоду и на всей территории независимо от дорожного покрытия, рельефа местности и иных условий. Соответственно изнашивание мусоровозов в реальности происходит гораздо быстрее, чем это предусмотрено действующей в настоящее время классификацией основных средств. Общая сумма производимого в связи с этим ремонта транспортных средств зачастую превышает стоимость приобретения нового транспорта», — отметила Крапивина.

После того, как эксплуатировать мусоровоз больше нельзя, организация может его списать с баланса и дальше либо подарить, либо продать, либо утилизировать и так далее.

«В стесненных городских условиях мусоровозы эксплуатируются с повышенными нагрузками практически круглосуточно в режиме спецтехники, коэффициент старения в этом режиме составляет 1 к 3. Редкий автомобиль дотягивает до семи лет, не говоря уже о десяти. Чем старше мусоровоз, тем больше средств он требует на ремонт и кроме того, необходим автомобиль на замену, в случае выхода из строя. Сокращение срока полезного использования мусоровозов до семи лет — инициатива, действительно востребованная участниками отрасли. Операторы получат возможность своевременно обновлять мусоровозы, потребители услуги — ритмичный вывоз отходов в соответствии с графиками», — сказала заместитель генерального директора Группы ЭкоЛайн Елена Вишнякова.