Средства с экосбора направят на инфраструктуру по утилизации отходов

Средства с экологического сбора, который обязаны уплачивать товаропроизводители и импортеры, направят на развитие инфраструктуры по утилизации отходов. Об этом говорится в проекте постановления правительства, опубликованном на портале с разрабатываемыми нормативными актами. Как сообщили «360» в Российском экологическом операторе, курирующем мусорную реформу, в рамках экосбора для утилизаторов будет предусмотрена субсидия в виде возмещения затрат на переработку отходов.

Проект постановления подразумевает, что средства с экосбора, действующего в рамках расширенной ответственности производителей (РОП), пойдут на строительство и реконструкцию объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами, обустройство контейнерных площадок и работу утилизаторов, уточнили в Минприроды «Российской газете». По данным РЭО, сумма сбора за 2020 год может составить 5,2 миллиарда рублей. Этих средств недостаточно, но в рамках новых правил РОП суммы кратно увеличатся.

Концепция РОП, которую утвердила вице-премьер Виктория Абрамченко, подразумевает, что за утилизацию всей упаковки отвечают производители, если они не утилизируют отходы, то платят экологический сбор.

В РЭО рассказали, что в проекте постановления говорится о субсидии в рамках экосбора в виде имущественного взноса. Она будет поступать из федерального бюджета через Минприроды в Российский экологический оператор, который в виде возмещения будет направлять средства от субсидии утилизаторам. Таким образом будут возмещаться расходы утилизаторам за определенный объем отходов. Размер имущественного взноса определит правительство РФ. Чтобы получить субсидию, утилизаторы должны будут обратиться в РЭО и предоставить подтверждающие документы.

«Для создания необходимых мощностей по утилизации средств экосбора не хватит. Для этого Правительство, Минприроды России и РЭО работают над изменением механизма РОП. Мы должны поменять действующее регулирование в соответствии с концепцией РОП. Должны быть увеличены нормативы утилизации до 100%, предусмотрен новый расчет ставки экосбора, усовершенствованы цифровые платформы — ГИС УОИТ (государственная информационная система учета твердых коммунальных отходов — прим.). Если мы приведем механизм РОП в соответствии с концепцией, этих средств хватит для создания инфраструктуры по переработке отходов от использования товаров», — отметили генеральный директор РЭО Денис Буцаев.