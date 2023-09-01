Экология 01 сентября 2023, 17:38 Средняя температура в Воронеже в сентябре будет выше нормы

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В сентябре в Воронежской области средняя температура будет на 1,3 градуса выше нормы. Об этом сообщил infox.ru со ссылкой на данные Воронежского гидрометцентра.

Обычно средняя температура в регионе в сентябре составляет 14 градусов. Однако в этом году она может подняться до 15,3 градуса. Температура воздуха может варьироваться от 14,9 до 16,4 градуса, в то время как в прошлые годы температура составляла от 13,6 до 15,1 градуса.

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Количество осадков составит 90% от сентябрьской нормы — примерно 46 миллиметров.