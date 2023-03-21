Экология 21 марта 2023, 12:30 Средние цены на вторсырье впервые посчитали в России

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Бесплатную сводку по ценам на вторсырье можно получить на ЭТП Российского экологического оператора.

Средние цены на макулатуру, ПЭТ, отходы стекла, золошлаковые отходы посчитали на Электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП) Российского экологического оператора. На ЭТП появился модуль анализа цен — каждый зарегистрировавшийся пользователь получит сводку по ценам на вторсырье бесплатно.

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«На ЭТП добавлен модуль анализа цен, он позволяет в режиме реального времени оценить стоимость лотов, количество выставленных лотов по заданным критериям. Например, было выявлено, что средняя цена на 1 кг макулатуры 13 рублей, ПЭТ — 21 рубль, отходы стекла (зеркала) — 100 рублей, на 1 тонну золошлаковых отходов — 1 рубль. Пользователи могут посмотреть динамику цен за всю работу ЭТП с даты открытия, выбрать временной интервал, анализ цен позволит участникам ЭТП извлечь максимальную выгоду. Каждый, кто зарегистрируется на ЭТП, получит сводку по ценам на вторсырье. После этого достаточно выбрать интересующие пользователя параметры, и данные будут у пользователя», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Пользователю доступна средняя цена, история стоимости ресурсов, сырья в зависимости от региона, динамика изменения цены, основываясь на которую пользователь может выставить лот по актуальному прайсу. Также пользователь может посмотреть основную интересующую его информацию по выставленным на ЭТП РЭО лотам.

«Участники сегодня тратят средства для получения данных о ресурсах в различных регионах. Представьте, вы выставляете лот стоимостью 10 млн рублей. А на сегодня актуальная цена гораздо выше. Благодаря статистическим данным вы сможете получить максимальную выгоду и поставить актуальные значения на покупку и продажу. Либо вам срочно понадобились средства и товар у вас в наличии. Вы, основываясь на статистических данных, указываете стоимость более выгодную для выхода на сделку в кратчайшие сроки. Просто зарегистрируйся на ЭТП и получи сводку бесплатно», — отметил руководитель проекта ЭТП ППК РЭО Заур Абдурахимов.

Электронная торговая площадка заработала в сентябре 2022 года. На ЭТП представлены вторичные ресурсы и сырье, их можно покупать и продавать, заключать сделки по переработке, покупке, выставлять заказы на исполнение лотов в рамках РОП. К бирже ВМР присоединились свыше 700 компаний из сферы обращения с отходами, они выставили лоты на сумму 674 миллионов рублей.

Ранее на ЭТП заработали модули кредитования и логистика. Также в ближайшее время на площадке появится еще один модуль — страхование. Участники ЭТП смогут застраховать сделки по выполнению нормативов утилизации.