Экология 28 марта 2023, 15:41 Средние цены на вторичное сырье посчитали в России

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Бесплатная сводка цен на вторсырье на ЭТП Российского экологического оператора.

На электронной торговой площадке (ЭТП) Российского экологического оператора по купле-продаже вторичных материальных ресурсов рассчитаны средние цены на макулатуру, ПЭТ, стеклобой, золу и шлаковые отходы. На ЭТП появился модуль анализа цен - зарегистрированные пользователи получают бесплатную сводку по ценам на вторсырье. Сводка по ценам на вторсырье предоставляется зарегистрированным пользователям бесплатно. 'В ЭТП был добавлен модуль анализа цен, позволяющий в режиме реального времени оценивать стоимость и количество партий. Например, мы выяснили, что средняя цена 1 кг макулатуры составляет 13 рублей, ПЭТ - 21 рубль, стеклянных (зеркальных) отходов - 100 рублей, 1 тонны зольных отходов - 1 рубль. Пользователи могут видеть динамику цен с момента открытия по всем работам ЭТП, а выбрав временной интервал, анализ цен позволяет участникам ЭТП извлечь максимальную прибыль После регистрации на ЭТП отображается сводка по ценам на вторсырье. Затем пользователь просто выбирает интересующие его параметры, и данные становятся ему доступны, - говорит Денис Буцаев, генеральный директор ЭТП. Пользователям доступны средние цены, история цен на ресурсы и сырье по регионам и динамика цен, на основании которой пользователи могут размещать лоты по текущим ценам. Также можно просмотреть основную информацию по лотам, зарегистрированным в РЭО ЭТП. "Сейчас участники тратят деньги на получение данных о ресурсах из разных регионов. Допустим, вы выставили лот на рынок за 10 млн рублей. А сегодня реальная цена гораздо выше. Благодаря статистическим данным вы можете максимизировать свою прибыль и выставить участок на продажу или купить его по реальной стоимости. Или же вам срочно нужны средства, а товар есть на складе. Вы можете получить лучшую цену на основе статистических данных и сразу заключить выгодную сделку - просто зарегистрируйтесь на ЭТП и получайте сводку бесплатно", - говорит Заул Абдуллахимов, руководитель проекта ЭТП на ЭТП. Электронная торговая площадка была запущена в сентябре 2022 года. Вторичные ресурсы и сырье представлены на ЭТП, где их можно покупать и продавать, торговать по переработке и закупке, а также размещать заявки на выполнение лотов в рамках РОП. К Бирже управления отходами присоединились более 700 компаний сектора управления отходами, стоимость лотов составила 674 млн рублей. До этого ЭТП запустила кредитно-логистический модуль. В ближайшее время на платформе появится еще один модуль - страховой, где участники ЭТП смогут заключать сделки, гарантирующие соблюдение стандартов утилизации.