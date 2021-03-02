Спутники сняли отколовшийся от Антарктиды гигантский айсберг. Он размером с Париж

Гигантский айсберг общей площадью 1270 квадратных километров, что сопоставимо с размерами современного Парижа, откололся от северной части шельфового ледника Брант в Антарктиде. Видео со спутников миссии Copernicus Sentinel-1 опубликовало Европейское космическое агентство.

Изучающие ледяные поверхности ученые-гляциологи постоянно следят за трещинами и пропастями, которые образовались на леднике Брант в последние годы. Очередной раскол, который привел к появлению нового гигантского айсберга, появился в 2019 году, рассказала пресс-служба агентства.

Наблюдение через спутник показало, что трещина продолжает расти со скоростью около пяти метров в день, пока наконец она не достигла другого конца ледника.

По словам ученых, они продолжат следить за «путешествием» гигантской ледяной глыбы. В ближайшие месяцы айсберг попадет в юго-западные течения. Они либо посадят его на мель, либо принесут к южной части ледника Бранта, где произойдет столкновение.

Регулярный мониторинг спутников миссии Copernicus Sentinel-1 позволяет наблюдать события, которые происходят в удаленных уголках нашей Земли, в том числе Антарктиде. Благодаря фото и видео ученые выяснили, как шельфовые ледники сохраняют свою целостность, несмотря на повышение температуры воздуха и воды. Все спутники оснащены специальными радарами, которые позволяют вести наблюдения даже в темноте, что особенно актуально в условиях полярной зимы.