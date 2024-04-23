Экология 23 апреля 2024, 09:06 Спрогнозировали постепенное снижение уровня воды в реке Тобол МЧС: уровень воды в реке Тобол в окрестностях Кургана упадет в ближайшие 1-2 дня РИА «Новости»

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Паводковая ситуация в Кургане стабилизировалась. Уровень реки Тобол снизится в ближайшие дни, а на других водоемах останется в пределах нормы, сообщило Главное управление МЧС России по Курганской области.

«В ближайшие один-два дня на реке Тобол у города Кургана ожидается постепенный спад уровня воды. На остальных участках наблюдений гидрологическая ситуация спокойная», — сообщила пресс-служба.

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На основных реках Курганской области, по прогнозу специалистов, уровень воды останется в пределах средних многолетних значений. В створах гидрологических постов на реках Тобол, Уй, Миасс и Исеть колебания составят от -25 до +3 сантиметров. Спасатели предупредили о возможных подтоплениях в некоторых населенных пунктах Кетовского и Белозерского муниципальных округов.

Жительница Курганской области подтвердила «360» спад воды в реке Тобол, но заявила, что он происходил очень медленно. «Известия» сообщили о снижении уровня на пять сантиметров за ночь.