Экология 16 ноября 2022, 13:09 Спецодежду и стаканчики из поездов отправят на переработку

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А шпалы и матрацы начнут делать из отходов

Российский экологический оператор и ОАО «РЖД» подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого РЭО поможет РЖД организовать централизованный сбор отходов и последующую их передачу надежным утилизаторам.

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«В хозяйственной деятельности РЖД образуется множество отходов, которые можно отправлять на переработку и производить из отходов новую продукцию для нужд железнодорожного транспорта. Например, отходы электронного и электрического оборудования; текстильные отходы (форменная одежда, специальная одежда); отходы, образующиеся при перевозке пассажиров (пластиковая, алюминиевая, стеклянная и бумажная упаковка, одноразовая посуда, печатная продукция); тара и упаковка товаров для нужд РЖД (канистры ПНД, пленки ПВД и ПНД, картон и иные виды отходов упаковки); демонтированные деревянные шпалы; отработанные масла; аккумуляторы, элементы первичные и батареи первичных элементов. РЖД уже занимается вовлечением вторсырья, и наше сотрудничество будет направлено на масштабирование этой деятельности. РЭО подписал соглашение, в рамках которого окажет содействие в организации системы накопления отходов и передачи их ответственным утилизаторам. Также планируется проработать организацию гарантированных поставок продукции, произведенной с применением вторичного сырья для нужд РЖД», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Для сотрудничества в области поставки продукции с применением вторичного сырья рассматривается ряд продуктов. Среди них: полимерпесчаные изделия (шпалы, лавки, урны, заборы и ограждения, плиты); резиновые прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути; изделия с применением текстильных отходов (матрацы, шумоизоляционные материалы, набивка для сидений, обтирочная ветошь, элементы спецодежды и форменной одежды); элементы транспортной инфраструктуры из композитных материалов (стрелки, знаки, фонарные и иные столбы, опоры линий электропередач); сувенирная продукция. Все эти виды товаров можно делать с применением переработанных отходов.

Соглашение также подразумевает проведение информационно-просветительских кампаний и образовательных мероприятий в целях популяризации раздельного накопления отходов и ответственного потребления.