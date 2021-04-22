Спецмашина на Камчатке слила фекалии возле домов и школы. Видео

В Петропавловске-Камчатском работники одного из предприятий откачивали канализацию на улице Пономарева и вылили фекалии прямо рядом с домами. Местные жители задыхаются от вони, сообщил телеканал «41 регион».

Местная жительница рассказала, что спецмашина сначала откачала отходы жизнедеятельности из канализации возле одного из домов, а потом отъехала на несколько метров и вылила все содержимое прямо на улицу.

«Все, что вычистили, все вылили почему-то на горку, где детки раньше катались на ватрушках. Все это течет под школу, под горку, там вот тоже дети поднимаются снизу», — сказал женщина.

Из-за фекалий дышать на улице Пономарева стало практически невозможно. На чьей совести такое наплевательское отношение к людям, пока неизвестно. Жильцы близлежащих домов надеются, что контролирующие органы примут меры.

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