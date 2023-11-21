Экология 21 ноября 2023, 13:39 Специальный тариф для участников РОП появится на цифровой платформе РЭО по торговле вторсырьем РЭО

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Эксперты Электронной торговой площадки по купле-продаже вторсырья (ЭТП) Российского экологического оператора разработают специальный тариф для тех, кто выполняет обязанность в рамках расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки (РОП).

«С 2024 года вступает в силу закон об обновленном механизме РОП, главный принцип — загрязнитель платит. Обязанность по исполнению РОП касается производителей и импортеров товаров и упаковки, они обязаны утилизировать отходы своей продукции либо платить экосбор. Утилизацию можно заказать на ЭТП у проверенных утилизаторов. Для заказчиков будет введен специальный тариф, в рамках которого можно будет проконсультироваться с юристом по всем нюансам законодательства», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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В рамках тарифа будут также предоставляться такие услуги, как консультация эколога по оформлению отчетной документации, подбор брокером контрагентов по определенным запросам пользователя ЭТП.

«Тариф будет создан в 2024 году, уже собрана рабочая группа из экспертов в отрасли. Также нам очень важно получить обратную связь от игроков отрасли по стоимости такого тарифа, чтобы он был удобен и включал в себя все необходимые инструменты», — сообщил руководитель ЭТП Заур Абдурахимов.

РЭО создал Электронную торговую площадку по купле-продаже вторичных материальных ресурсов в сентябре 2022 года, зарегистрироваться на ней можно по ссылке. С 1 января 2024 года доступ к площадке станет платным. Сейчас на ЭТП доступны три варианта тарифов, ознакомиться с ними можно по ссылке.