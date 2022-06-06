Зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко рассказала о создании в ближайшее время специальной рабочей группы, которая будет заниматься развитием туристических маршрутов и экотроп в России. Об этом написала «Парламентская газета».

На сегодняшний день экологическими тропами занимаются муниципалитеты, однако, по словам Костенко, некоторые вопросы все же следует решать на федеральном уровне.

«И это просто непреодолимые взаимодействия, никто с ними не хочет разговаривать. В этой части нужно нормативное регулирование. В том числе нужна защита этих троп от стихийных вырубок, ведь владельцы вокруг тропы могут быть разные, которые могут зайти и закрыть источник туристического притяжения», — сообщила она.

В рабочую группу войдут депутаты, представители власти, а также руководители ассоциаций и объединений туриндустрии.