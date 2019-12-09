Специалисты выяснили, что мировой океан теряет кислород

По словам ученых, количество бескислородные зон в Мировом океане достигло почти 700. Это стало большой угрозой для водных обитателей.

Ситуация ухудшилась за последние годы. Из-за того, что океан поглощает значительную часть избыточного тепла от парникового эффекта, уровень кислорода в нем уменьшается. Исследователи выяснили, что за последние 50 лет его количество уменьшилось в среднем на 2%.

Ученые подчеркнули, что этот показатель зависит от климата. Например, в зоне тропиков он составляет 40%.

Эксперты предполагают, что к 2100 году Мировой океан лишится 3-4% кислорода, если человечество не предпримет никаких мер. По мнению исследователей, наибольший ущерб получат первые 1000 метров воды. В настоящее время они отличаются разнообразием организмов.