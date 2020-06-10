Специалисты рассказали, какие птицы вернулись в Москву после зимовки
Специалисты из столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды рассказали, что в Москву после зимовки вернулись ласточки, стрижи и крачки. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».
«Ласточки, стрижи и крачки, несмотря на общие внешние черты и выдающиеся скоростные характеристики в полете, относятся к разным отрядам», — заявили в пресс-службе ведомства.
Эксперты отметили, что ласточки могут приспособиться к любым условиям жизни, поэтому иногда их замечают даже вблизи жилых домов. Стрижи развивают скорость свыше 100 километров в час. А крачки обитают у пресной воды.