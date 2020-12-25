Специалисты рассказали, как выбрать и правильно утилизировать елку

Цены на живые ели остаются почти на уровне прошлых лет. Тем не менее искусственная выгодней, потому что потом ее можно ставить несколько лет. К тому же, в условиях пандемии коронавируса многие ритейлеры делают скидки, чтобы продать как можно больше елей. Об этом рассказал экономист, руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

«В детстве у меня, конечно, были живые елки, но сейчас я считаю, что искусственная все-таки лучше: с ней меньше хлопот. К тому же, есть, так сказать, гуманитарный момент: у многих дома котики, которые с искусственными елями, как правило, дружат, а с живыми — не очень», — заявил он.

Экологичность определяется несколькими критериями: насколько большой экологический след остается при производстве товара, долго ли его можно использовать и как можно утилизировать. Эту справку дала координатор проекта Ecowiki Оксана Акулова.

Искусственную елку можно использовать много лет, в этом ее плюс. Однако изготавливается она в основном из неперерабатываемых материалов — чаще всего ПВХ. Утилизировать такие никак нельзя, поэтому их отвозят на свалку. Чтобы елка окупила свой экологический след, ее нужно использовать минимум 20 лет.

Живые елки после Нового года выбрасываются. Но не надо думать, что они быстро и бесследно перегниют. Это заблуждение, предупредила Акулова.

«К сожалению, на свалке ель будет гнить долго, вырабатывая опасный для экологии газ метан. Выбрасывать ее на свалку ни в коем случае нельзя. Лучше сдайте в переработку. Можно измельчить елку в щепу, использовать полученную мульчу для удобрения растений, отдать в зоопарк или конюшню — на подстилку и корм животным», — посоветовала она.

В Москве, Санкт-Петербурге и многих других городах после праздников работают специальные пункты приема елок. На точках активисты принимают ветки, совсем сухие деревья, без хвои. Все это потом идет на подкормку и подстилку для животных.

В Московской области проходит экоакция «Подари вторую жизнь своей елке». Жители региона после праздников сдают новогодние деревья в пункты приема или оставляют на улице, чтобы их забрал «Елочный патруль».