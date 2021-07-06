Специалисты рассказали, как ухаживать за петуниями, чтобы они стояли до заморозков

Петунии не зря полюбились цветоводам. Они отличаются пышным цветением и ярким окрасом. Обычно петунии служат украшением многих садов и балконов. Но как же правильно ухаживать за растениями, чтобы они продолжали радовать как можно дольше? Об этом сообщило «Утро.ру».

Петунии начинают цвести довольно рано. Они покрываются цветами еще в мае. Однако, чтобы продолжать радовать садоводов как можно дольше, эти цветы нуждаются в правильном уходе.

В первую очередь, петунии обязательно нужно прищипывать. Однако низкорослые сорта в этом не нуждаются. После проведения процедуры стоит сформировать и обработать бутоны и цветы. Лишь после всех стадий обработки можно приступать к посадке цветов.

Также для хорошего роста крайне важен грунт. Его необходимо выкладывать в следующей последовательности: торф, песок, дерновая земля, а затем компост. Также в качестве удобрения можно добавить «Осмокот» в пропорции три грамма на один литр земли. Гранулы удобрения будут постепенно растворяться и сдабривать почву полезными веществами.

По мере необходимости стоит удалять увядшие цветы и убирать цветоножку. Иначе растение начнет вскармливать новые цветы и потратит на это процесс много энергии.

Также очень важно своевременно подкармливать цветы. Для этих целей можно использовать фосфор или калий. Эти вещества отвечают за пышность и яркость.