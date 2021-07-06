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    06 июля 2021, 16:33

    Специалисты рассказали, как ухаживать за петуниями, чтобы они стояли до заморозков

    Арина Бобкова

    Петунии не зря полюбились цветоводам. Они отличаются пышным цветением и ярким окрасом. Обычно петунии служат украшением многих садов и балконов. Но как же правильно ухаживать за растениями, чтобы они продолжали радовать как можно дольше? Об этом сообщило «Утро.ру».

    Специалисты рассказали, как ухаживать за петуниями, чтобы они стояли до заморозков

    Петунии начинают цвести довольно рано. Они покрываются цветами еще в мае. Однако, чтобы продолжать радовать садоводов как можно дольше, эти цветы нуждаются в правильном уходе.

    В первую очередь, петунии обязательно нужно прищипывать. Однако низкорослые сорта в этом не нуждаются. После проведения процедуры стоит сформировать и обработать бутоны и цветы. Лишь после всех стадий обработки можно приступать к посадке цветов.

    Также для хорошего роста крайне важен грунт. Его необходимо выкладывать в следующей последовательности: торф, песок, дерновая земля, а затем компост. Также в качестве удобрения можно добавить «Осмокот» в пропорции три грамма на один литр земли. Гранулы удобрения будут постепенно растворяться и сдабривать почву полезными веществами.

    По мере необходимости стоит удалять увядшие цветы и убирать цветоножку. Иначе растение начнет вскармливать новые цветы и потратит на это процесс много энергии.

    Также очень важно своевременно подкармливать цветы. Для этих целей можно использовать фосфор или калий. Эти вещества отвечают за пышность и яркость.