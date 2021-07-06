Специалисты рассказали, как правильно подкармливать крыжовник

Чтобы крыжовник давал большие и сладкие плоды, за ним необходимо правильно ухаживать. Этот куст популярен гораздо меньше, чем малина или ежевика, однако зря. Ведь его ягоды обладают множеством полезных свойств, а сам кустарник неприхотлив в уходе. Также он дает богатый урожай. О правилах ухода за этим растением сообщило «Утро.ру».

Начинать подкармливать растение необходимо в середине лета. В это время крыжовник покрывается незрелыми, но крупными плодами. С правильным уходом урожай получится богаче, слаще и крупнее. Есть несколько средств, которыми можно удобрять крыжовник во время формирования ягод.

Для удобрения крыжовника подходит органика. Лучше всего подкармливать растение во время полива. На одно ведро воды стоит использовать один литр коровяка. Также подойдет птичий помет. Его нужно развести с водой в пропорции 0,5 литра на ведро воды.

Крапивная настойка травы также хорошо скажется на урожае крыжовника. Однако не стоит удобрять его чаще 2-3 раз в неделю. Иначе куст разрастется, но не принесет больше плодов.

Калийным удобрением можно подкармливать кусты за 2-3 недели до сбора урожая. Лучше всего использовать калийные удобрения спустя неделю после коровяка. На один взрослый куст нужно использовать килограмм золы.

На вкусе плодов хорошо скажется калийная соль. Ее стоит использовать в пропорции 30 граммов на 10 литров воды. Дрожжевая подкормка поможет ягодам стать сладкими. Нужно развести килограмм дрожжей в пяти литрах воды, оставить раствор настаиваться на ночь, а после разбавить 1:10 и полить куст.

С помощью янтарной кислоты все остальные подкормки будут усваиваться растением в разы лучше. Необходимо использовать два грамма кислоты на 10 литров воды.