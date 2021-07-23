Специалисты рассказали, чем подкармливать капусту в июле для хорошего урожая

Для того, чтобы растения давали хороший урожай, их необходимо вовремя подкармливать. В июле позднеспелые сорта капусты начинают активно разрастаться. В этот период стоит особенно заботиться о растении. Специалисты отметили, что натуральные удобрения помогут собрать отличный урожай. Об этом сообщило «Утро.ру».

Садоводам крайне не рекомендуется пренебрегать подкормкой. Иначе урожай вряд ли порадует — кочаны будут небольшими и с тонкими листьями. Однако органические удобрения помогут решить эту проблему. Лучше всего подкармливать капусту настоем из коровьего навоза с добавками.

Для того, чтобы приготовить данное удобрение, понадобится три килограмма навоза и теплая вода. Органику необходимо залить водой и оставить в теплом, темном месте на пару дней.

Перед подкормкой два литра получившегося раствора необходимо развести в восьми литрах воды. После в раствор необходимо добавить пять граммов мочевины, 15 граммов суперфосфата и 10 граммов сульфата калия. Таким удобрением можно полить 3-4 квадратных метра капустных грядок.