Экология 29 марта 2023, 11:28 Специалисты из России обучат тайских утилизации отходов

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РЭО провел рабочую встречу с заместителем главы миссии — Полномочным Министром Посольства Королевства Таиланд в РФ госпожой Варапханни Дамронгмани.

"В 2022 году, в кулуарах XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), мы уже обсуждали российско-таиландское сотрудничество в области обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО). Во время нашей последней встречи тайская сторона проявила интерес к российским предприятиям по переработке отходов и пожелала обменяться техническим опытом", - сказал Денис Буцаев, генеральный директор РЭО.

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Г-жа Дамронгмани поблагодарила РЭО за приглашение на выставку оборудования для переработки отходов Wasma и за знакомство с российскими производителями оборудования для сортировки и сбора отходов. Представители РЭО также обсудили экологическую повестку дня в рамках подготовки к 8-му заседанию Совместного комитета Таиланда и России по двустороннему сотрудничеству, которое пройдет в Бангкоке.