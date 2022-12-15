Экология 15 декабря 2022, 12:23 Специалистов по экономике замкнутого цикла начнут обучать в России

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Программу повышения квалификации откроют РЭО и Плехановка

Российский экологический оператор и Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова приглашают пройти обучение по совместным программам повышения квалификации «Создание устойчивой системы обращения с ТКО в России» и «Основы и принципы экономики замкнутого цикла». Они стартуют 13 и 14 февраля 2023 года. После обучения слушателям предоставляется удостоверение о повышении квалификации.

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«Кадровый вопрос в отрасли обращения с ТКО и построения экономики замкнутого цикла стоит остро. Нам нужны действительно талантливые, грамотные профессионалы, «подкованные» теоретически и способные применить свои знания на практике. Сейчас мы нередко сталкиваемся с тем, что либо отрасли не хватает сотрудников, либо имеющимся сотрудникам не хватает компетенций. Но на повестке — переход на новый тип экономики, глобальные изменения отношения к ресурсам. Конечно, мы не хотим стоять в стороне и молча наблюдать, как над этим всем некому работать. Одно из важных направлений деятельности РЭО — развитие кадрового потенциала», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Для обучения предлагаются две программы: «Создание устойчивой системы обращения с ТКО в России» и «Основы и принципы экономики замкнутого цикла». Они позволят изучить текущую ситуацию в области обращения с отходами в мире и в России, какие виды отходов бывают, как из собирают, транспортируют, утилизируют, а также узнают основные постулаты экономики замкнутого цикла.

«В преподавательский состав вошли ведущие специалисты Российского экологического оператора. Это практики, которые дают знания, что называется, «с полей». Такие знания невозможно получить в институте. Кейсы, как применить знания о морфологическом составе отходов, точные расчеты тарифообразования, расшифровки законодательной базы — всё это можно получить в рамках обучения. Естественно, подобные знания станут для работодателя решающим фактором при выборе из кандидатов на ту или иную вакансию в отрасли», — добавил Денис Буцаев.

Формат обучения — дистанционный. То есть заниматься можно из любой точки России и без отрыва от производства. Слушателям, успешно освоившим программу повышения квалификации, выдается удостоверение о повышении квалификации РЭУ имени Г.В. Плеханова.

Стоимость каждой программы за весь период обучения 23 000 рублей.

Длительность программы «Создание устойчивой системы обращения с ТКО в России» составит 52 академических часа (10 дней занятий по понедельникам, средам и пятницам).

Длительность программы «Основы и принципы экономики замкнутого цикла» составит 50 академических часов (10 дней занятий по вторникам и четвергам).

По всем вопросам можно получить консультацию у ответственных сотрудников университета РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Контакты:

— Сурова Татьяна Егоровна, ведущий специалист бизнес-школы маркетинга и предпринимательства: Surova.TE@rea.ru, +7(495)800-12-00 (доб. 1517).

— Иванов Андрей Анатольевич, директор бизнес-школы маркетинга и предпринимательства: Ivanov.AA@rea.ru, +7(495)800-12-00 (доб. 2586).

— Дианова Валентина Юрьевна, директор Высшей инженерной школы «Новые материалы и технологии»: Dianova.VY@rea.ru, +7(495)800-12-00 (доб. 2061).