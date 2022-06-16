Специалист центра «Фобос» предупредил москвичей о слабом «мозаичном» дожде

Днем 16 июня воздух в Москве прогреется до +21…+23 градусов, в Подмосковье — +18…+23 градусов. Переменная облачность, возможны осадки. Об этом сообщил РИА «Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Местами возможен небольшой дождь очень слабой интенсивности, очень локальный, очень мозаичный, практически незаметный», — сказал он.

Погода будет обусловлена тыловой частью циклона. Ожидается западный ветер три-восемь метров в секунду и атмосферное давление на уровне 746 миллиметров ртутного столба.

Жаркой погоды не стоит ждать до конца недели, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Кратковременное потепление возможно в понедельник.