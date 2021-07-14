Специалист рассказал, влияет ли температура воздуха на состав грибов

Грибник, создатель научно-популярного YouTube-канала Дмитрий Тихомиров рассказал, что жара не может повлиять на состав грибов ни при каких условиях. Например, лисички, по словам специалиста, не могут в один миг стать ядовитыми. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».

Все грибы, по словам грибника, могут накаливать вредные вещества, которые содержатся в почве. Самое распространенное среди них — цезий. Грибы просто так устроены, они всасывают в себя все как губки.

Специалист отметил, что грибы, растущие рядом с кладбищем или с заводом, или же вдоль трассы, собирать точно не стоит. Особенно они опасны в районе Чернобыля. Но температура воздуха на их состав никак не влияет.