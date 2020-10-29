Специалист рассказал, как климат повлиял на Северный морской путь

В 1920–1940 годах наблюдалось подобное потепление. Северный морской путь работал в оба конца, осуществлялись сквозные перевозки, за один сезон судам удавалось пройти туда и обратно. Однако в конце 1930-х годов ледовый режим морского пути изменился с окончанием потепления.

В некоторых регионах потепление только в разгаре, поэтому оно может растянуться еще на несколько десятилетий. К такому выводу главный научный сотрудник Института географии РАН пришел после получения анализа региональных способностей изменения климата.

«Это в большей степени касается западного сектора, где ледовая обстановка не очень серьезная. Чем дальше на восток, тем более отличные климатические изменения будут. В каждом регионе своя интенсивность потепления», — рассказал Тишков.

Те, кто плавает по СМП, не говорят об улучшении ледовой обстановки. С каждым годом им все труднее подойти к рабочим объектам.

По мнению Тишкова, необходимо приспособиться к цикличности климатических изменений в Арктике, а не ждать наступления тропиков.