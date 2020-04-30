Специалист РАН рассказал, что опаснее коронавируса в 10 раз

По словам специалиста, климатические риски в условиях жаркого лета в 10 раз опаснее для здоровья человека, чем COVID-19.

«Царьград» напомнил, что ранее синоптики заявили, что в России ожидается сильная жара в летний период. Прогнозируется повторение аномального тепла лета 2010 года.

«Мы не должны забывать о климатических рисках в условиях жаркого лета, которые могут быть намного, в десятки раз более существенные для людей, чем мы имеем сегодня во время пандемии коронавируса», — пояснил Ревич.

Эксперт отметил, что внезапная жара и резкие перепады температур в течение дня весьма негативно сказываются на человеческом организме.