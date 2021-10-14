Специалист Гидрометцентра заявил, что в ближайшее время снега в Москве не будет

Специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что в ближайшее время в Москве не ожидается постоянного снежного покрова. Об этом сообщил Life.ru.

Она уточнила, что в этом году погода в Москве соответствует климатической норме. Температура ниже нуля градусов опустится только после 10 ноября.

В декабре ожидается -5…-6 градусов, в январе и феврале -6…-7 градусов.

«Высказывания о появлении снега 19 октября — это какие-то рассуждения, попытки привлечь к себе внимание», — прокомментировала Макарова информацию о том, что снег выпадет в скором времени.