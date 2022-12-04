Экология 04 декабря 2022, 23:27 СПЧ пообещал разобраться с гибелью краснокнижных тюленей СПЧ возьмет под контроль ситуацию с массовой гибелью нерп на каспийском побережье

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Комиссия Совета по правам человека при президенте РФ по экологическим правам проконтролирует расследование массовой гибели тюленей на побережье Каспийского моря. Об этом они заявили в своем Telegram-канале.

«Надеемся на более четкий результат, а не на мутные комментарии про „естественные природные факторы“», — говорится в сообщении.

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3 декабря появилась информация о 650 найденных мертвых особей краснокнижного тюленя. За сутки это число увеличилось до 2,5 тысячи. Их находят в разных локациях каспийского побережья в Дагестане без признаков насильственной смерти или остатков рыболовных сетей.

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Директор природоохранного центра Каспия Заур Гапизов предположил, что животные погибли по природным причинам.

По данным Минприроды, этот случай стал самым массовым за последние 10 лет. Причины гибели животных продолжат изучать специалисты.