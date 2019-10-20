Спасти лес может каждый. Экологическая акция по сбору семян пройдет в Подмосковье 9 ноября

Ее офис — лес. Экоактивистка из городского округа Истра пытается вылечить легкие Подмосковья. Наталья Василевская организовала больше 40 экологических акций. И к ее команде можно присоединиться — 9 ноября добровольцы леса выходят на сбор семян.

В 2013 году на этом месте была куча погрызенных елок. Это работа жука-короеда. Площадку очистили, а потом сюда пришли волонтеры и высадили на одном гектаре четыре тысячи саженцев дуба, липы, ели и сосны. Через 10 лет здесь появится смешанный лес. В таком виде территория сможет сама восстановиться после вредителей.

Эта елка упала на глазах Натальи во время посадок. К счастью, 30-метровое дерево никого не задело.

Источник фото: телеканал «360»

«Лесники уже двигались к ней с пилой, чтобы спилить, но в этот момент она рухнула со страшным грохотом», — сказала Наталья Василевская, волонтер по лесовосстановлению.

Теперь под упавшей елкой растет дуб. Волонтеры постарались, чтобы не пропал ни один клочок земли. Даже в выходной Наталье дома не сидится. Сегодня она вместе с семьей собирает семена липы.

Источник фото: телеканал «360»

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«В холодильнике дома в Москве у нас лежит несколько килограммов желудей стабильно», — сказала Дарья Раковская, дочь Натальи Василевской.

Сначала семена прорастают в любительском питомнике Натальи, а уже потом саженцы переезжают в лес. В каждом лесном деле Наталье помогают волонтеры и Истринский филиал Мособллеса. Всего за четыре года удалось посадить 60 тысяч саженцев.