Спасенную косатку с мамой засняли на видео в Магаданской области

Вернувшегося в море благодаря спасателям и жителям Магаданской области детеныша косатки встретила мама. Этот момент сотрудники регионального МЧС сняли с коптера.

На кадрах видно, как детеныш вместе с взрослой косаткой плывет в водах бухты Гертнера.

Утром 16 сентября очевидец сообщил спасателям о том, что в бухте Гертнера на мелководье оказался детеныш косатки, который застрял на отмели и не может самостоятельно уйти в Охотское море.

«Косатка охотилась за нерпой и не заметила, когда наступил прилив», — рассказал РИА «Новости» ГУ МЧС России по региону Алексей Крылов.

На место прибыли спасатели. Они обливали млекопитающее водой и пытались перенести его на глубину. В итоге косатку удалось развернуть к морю, и после этого с приливом детеныш смог уплыть. Крылов отметил, что животное весит полтонны. Размер молодой косатки — четыре метра, написал «МК».

В операции участвовали спасатели поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Магаданской области, пожарно-спасательного центра и мэрии, инспекторы ГИМС и сотрудники специализированной пожарно-спасательной части и волонтеры.