Спасатели восстановили связь 6 населенных пунктов Приморья с «большой землей» | 360°

Экология 14 сентября 2022, 07:59 Поделиться Telegram

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Viber Спасатели восстановили связь 6 населенных пунктов Приморья с «большой землей» МЧС Приморья доставило в пострадавшие от тайфуна районы 32 тонны гумпомощи РИА «Новости»

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В зоне подтопления после тайфуна в Приморье остались 70 частных домов и 297 приусадебных участков. Спасатели доставили местным жителям 32 тонны гуманитарной помощи, восстановили связь шести населенных пунктов с «большой землей». Главное управление МЧС России по Приморскому краю рассказало о последствиях паводка.

По данным на утро 14 сентября, в 11 населенных пунктах шести муниципальных образований Приморского края остались подтопленными 70 частных домов и 297 приусадебных участков, поврежденными 28 мостов. Однако сократилось до 11 количество отрезанных от дорожного сообщения населенных пунктов. Спасатели восстановили дорожное сообщение с шестью населенными пунктами: Фурманово, Михайловкой, Молдованкой, Саровкой, Покровкой и Краснояровкой.

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«В нижнем течении реки Большая Уссурка пик паводка пройден. В течение суток ожидается спад уровня воды и освобождение подтопленных придомовых территорий», — рассказал заместитель начальника ЦУКС ГУ МЧС России по Приморскому краю Сергей Спивак.

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Сильней всего вода ушла в Красноармейском районе, где 32 приусадебных участка снова оказались на суше.

Жителям пострадавших районов доставили на вертолетах в общей сложности 32 тонны гуманитарной помощи, в том числе питьевую воду и хлеб. Эвакуировали 106 человек.

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