Экология 23 апреля 2023, 12:31 Спасатели предупредили о заморозках в Крыму МЧС объявило штормовое предупреждение в Крыму из-за заморозков 24 и 25 апреля piqsels

Читать 360tv в

Ночью и утром 24 и 25 апреля в Крыму ожидаются заморозки до -2 градусов. Главное управление МЧС по республике распространило штормовое предупреждение.

По информации Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, заморозки вероятны в степных и предгорных районах «на поверхности почвы». Спасатели отметили, что возможна гибель сельскохозяйственных культур и повреждение цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур.

Реклама

Жителям посоветовали воздержаться от длительных походов в горно-лесную местность, водителям — быть осторожнее на дороге и не превышать скорость, а огородникам и садоводам — укрыть растения полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой.

При этом, по информации Гидрометцентра, температура в Крыму ночью в основном будет составлять около +8 градусов, а днем в понедельник и вторник ожидается около +13 градусов.