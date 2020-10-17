Спасатели предупредили москвичей о штормовом ветре, ливнях и мокром снеге

Через несколько часов погода в Москве резко испортится. С 21:00 в столице усилится ветер, пойдет дождь с мокрым снегом, местами сильный.

«В связи с перемещением активного циклона с юго-запада на северо-восток через территорию Москвы с 21:00 17 октября и сохранением до 15:00 18 октября ожидаются осадки (дождь, мокрый снег), местами сильные, ночью и утром местами гололедица», — сообщила пресс-служба столичной управы МЧС.

С вечера субботы до конца следующих суток в столице будет дуть штормовой ветер. Его порывы будут достигать 20 метров в секунду.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал «360», что вместе с сыростью и ветром в московский регион придет похолодание. В ночь столбик термометра опустится до нуля градусов. Плохая погода продержится в Москве и Подмосковье до пятницы, 23 октября. Ближе к концу следующей недели арктическое вторжение закончится. Под влиянием атлантического циклона потеплеет до +12 градусов, осадки прекратятся.