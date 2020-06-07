Спасатели пожаловались на ветер под Норильском. Он разносит разлившееся топливо по воде
«Осложнения — северный ветер, постоянно мигрируют загрязненные пятна. И поэтому сегодня здесь разбили [лагерь], завтра там. И все время нужно перемещать, а перемещается не только человек, но и техника, оборудование, емкости. Емкость 250 кубов весит почти 1,5 тонны», — объяснил журналистам первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян, его цитирует РИА «Новости».
29 мая на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании произошла разгерметизация топливного бака, вылилась часть топлива. Из-за происшествия в грунт и воду попали около 21 тысячи тонн топлива.
Загрязнены оказались реки Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. Глава «Норникеля» Владимир Потанин заявил президенту, что ликвидация последствий ЧС будет выполнена полностью за счет компании.
Следователи возбудили четыре уголовных дела. Арестован начальник цеха ТЭЦ. В «Норникеле» считают основной причиной ЧС потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами.
В Красноярском крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.