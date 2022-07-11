Спасатели показали последствия подтоплений в Еврейской автономной области

Левый приток Амура вышел из берегов. МЧС Еврейской автономной области показало в своем Telegram-канале последствия подтоплений.

«Гидрологическая обстановка в регионе остается сложной, но контролируемой. В эти минуты спасатели проводят мониторинг подъема уровня», — сообщили в ведомстве.

На кадрах видно, что подтопило частный сектор. Вода доходит до щиколотки. Спасатели обходят хозяйства, чтобы помочь местным жителям.

Река Большая Бира — левый приток Амура — вышла из берегов после сильных ливней в конце минувшей недели, сообщило РИА Биробиджан. Уровень воды за сутки поднялся на 64 сантиметра и по данным на утро 9 июля достиг 327 сантиметра, с превышением поймы на 7 сантиметров.