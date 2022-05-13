Спасатели начали ликвидировать разлив нефтепродуктов в акватории Авачинской бухты на Камчатке

Разлив нефтепродуктов произошел в акватории Авачинской бухты на Камчатке. Спасатели уже начали ликвидировать последствия случившегося. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России по региону.

Данные об обнаружении нефтесодержащих продуктов в акватории Авачинской бухты поступила в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Камчатском краю от единой дежурной диспетчерской службы Петропавловск-Камчатского городского округа днем 13 мая. Очевидцы рассказали, что пятно распространилось от района мехзавода до Никольской сопки.

Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю

На место происшествия направился личный состав отряда по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД».

«Прибыв на место, спасатели обнаружили пятно в бухте шириной 15 сантиметров и длиной 500 метров. «Специалисты ЛАРН начали обработку места загрязнения биосорбентом», — сказано в сообщении МЧС.

Сейчас работы продолжаются.