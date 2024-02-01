Экология 01 февраля 2024, 14:22 Современный объект по размещению отходов мощностью 131,9 тысячи тонн ввели в эксплуатацию в Якутии РЭО

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Новый современный полигон твердых коммунальных отходов создан в Якутии. Строительные и монтажные работы были завершены в ноябре 2023 года, разрешение на ввод в эксплуатацию объекта получено 25 декабря 2023 года. Полигон после оформления разрешительной документации сможет принимать 131,9 тысячи тонн ТКО в год. Также в регионе создаются мощности по обработке и утилизации отходов.

«Полигон в Якутске стал крупнейшим в Республике, его мощность составляет 131,9 тысячи тонн в год. Он спроектирован с учетом современных природоохранных требований и климатических особенностей региона. С целью снижения доли ТКО, направленных на захоронение, в Якутии строится комплексный объект мощностью по обработке ТКО 150 тысяч тонн в год, с отбором полезных фракций до 16% от входящего потока, и утилизации 30 тысяч тонн в год. Совершенствование инфраструктуры в регионах направлено на снижение захоронения отходов и формирование экономики замкнутого цикла на территории всей страны», — сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

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С учетом сложных климатических и геологических условий строительства, общая стоимость капитальных затрат на создание полигона составила порядка 4 млрд рублей.

«До конца 2026 года регион на данном объекте размещения также планирует ввод мощностей по обработке и утилизации отходов, что позволит уменьшить количество ТКО, направляемых на захоронение, и внесет положительный вклад в улучшение экологической обстановки для жителей Якутска и близлежащих населенных пунктов», — отметил заместитель генерального директора РЭО Евгений Карелов.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана по Указу Президента 14 января 2019 года.