Современный комплекс по переработке отходов откроют в Коломенском г. о. 18 октября

В Подмосковье продолжают открывать современные комплексы по переработке отходов. Так регион переходит на умную систему взаимодействия с мусором. Осенью откроются два таких комплекса. Один из них появится в Коломенском городском округе. Об этом рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин во время эфира на телеканале «360».

Всего в Подмосковье откроют 12 комплексов по переработке отходов, три из них уже успешно функционируют. По словам Евгения Хромушина, их сформируют новую отрасль по обращению с отходами.

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«18 октября мы будем открывать комплекс по переработке отходов „Мячиково“ в Коломенском городском округе. Также в этом году откроется такой же комплекс и в Егорьевске. Скорее всего, это произойдет 1 ноября. Вся Московская область ждет открытия этих объектов. Те, что функционируют, загружены на 100%», — сообщил министр.

Евгений Хромушин добавил, что каждый такой объект позволяет органам власти эффективно взаимодействовать с населением.

«Когда мы только планировали строительство этих комплексов, все думали, что это очередная свалка и полигон. Мы пообещали, что как только запустим объекты, займемся рекультивацией. И занялись — у нас разбирается все вторичное сырье, больше недели не задерживается ни пластик, ни алюминий. Последняя фаза — пакетирование хвостов. Все прекрасно понимают, что в таком виде они могут быть использованы как топливо для заводов по термической переработке», — рассказал министр.

Сейчас в Подмосковье функционирует три современных комплекса по переработке отходов: в Зарайске, Рошале и Серебряных Прудах. До конца года должны запустить еще четыре подобных комплекса, а в 2020-м — еще пять. В 2022 году должны открыться четыре завода термической обработки мусора, которые будут применять исключительно экологически безопасную технологию Hitachi Zosen INOVA. Это позволит разгрузить подмосковные полигоны, которые сейчас содержат около 10 миллионов тонн мусора — почти 20% от всех отходов страны. Через три года на них должно захораниваться не более 600-700 тысяч тонн отходов.