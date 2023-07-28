Экология 28 июля 2023, 14:10 Совфед одобрил назначение РЭО оператором ФГИС «Экомониторинг» РЭО

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Совет Федерации одобрил законопроект, наделяющий Российского экологического оператора ответственным за управление новой государственной информационной системы состояния окружающей среды ФГИС «Экомониторинг».

«Принят проект федерального закона „О внесении изменений в Федеральный закон ‚Об охране окружающей среды‘ и отдельные законодательные акты Российской Федерации“, предусматривающий создание федеральной государственной информационной системы состояния окружающей среды „Экомониторинг“. Законопроектом РЭО наделяется правом быть оператором системы. Она создается для сбора, обработки и анализа экологической информации, а также оценки состояния окружающей среды и прогнозирования его изменений под воздействием природных и антропогенных факторов», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Системой могут воспользоваться федеральные и региональные органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации и население.

Концепцию создания системы ранее 1 сентября 2020 года утвердила вице-премьер Виктория Абрамченко по поручению Президента Р Ф от 24 января 2020 № Пр-113 по реализации его послания Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года.

«Согласно принятому законопроекту заказчиком системы является Минприроды России, оператором системы является ППК „Российский экологический оператор“. Указанные полномочия также были закреплены за компанией Указом Президента Российской Федерации от 24 мая 2023 № 378», — отметил директор по нормотворческой деятельности и корпоративным вопросам РЭО Георгий Петришин.

В рамках создания системы запланирована ее интеграция с рядом государственных информационных системам, которые обеспечивают сбор, обработку и анализ информации, используемой для осуществления государственного экологического мониторинга.

В частности, информация из системы должна стать для органов власти всех уровней рабочим инструментом в деле обеспечения качества окружающей среды для создания комфортной и безопасной среды для жизни населения страны. Также на базе информации, размещенной в системе, Минприроды России будет готовить ежегодный государственный доклад о состоянии и об охране окружающей среды.

«Система обеспечит сбор информации о всех видах экологического мониторинга, включая состояние и загрязнение атмосферного воздуха, поверхностных вод водных объектов, почв и иных компонентов природной среды. На основе собранных данных организации и органы государственной власти всех уровней смогут принимать необходимые им управленческие решения. Современные методы анализа и прогнозирования, элементы искусственного интеллекта в дальнейшем обеспечат переход от наблюдений к превентивному реагированию на потенциальные угрозы, связанные как с воздействием человека, так и природного характера», — сказал директор по цифровизации РЭО Алексей Буров.

«Создание государственной информационной системы состояния окружающей среды, которая должна объединять и обрабатывать данные о состоянии основных компонентов природной среды, является необходимым и важным шагом к устойчивому развитию нашей страны. Почетная функция оператора системы была возложена на РЭО, одного из лидеров экологической и цифровой повестки России, полномочия которого были недавно расширены в части обеспечения эксплуатации информационных систем в области охраны окружающей среды. Это важный шаг как для развития нашей компании, так и для все отрасли экологии и природопользования нашей страны», — прокомментировал советник генерального директора РЭО по вопросам экологического мониторинга Сергей Егоршев.

Создание системы будет осуществляться в рамках реализации федерального проекта «Комплексная система мониторинга качества окружающей среды», входящего в национальный проект «Экология».